На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5

В пятницу, 2 января, на юге Мексики в штате Герреро произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщила национальная сейсмологическая служба страны в соцсети X.

«Предварительная информация: землетрясение магнитудой 6,5 в 15 километрах к юго-востоку от Сан-Маркоса», — указали в публикации.

Толчки произошли в 07:58 по местному времени (16:58 по московскому). Очаг залегал на глубине 10 километров. Серьезных разрушений катаклизм не принес, сведений о пострадавших также нет.

Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в Калифорнии. Оно произошло в ночь на 31 декабря в 14 километрах от города Сьюзанвилл. Очаг находился на глубине до 4,7 километра. Обошлось без жертв.