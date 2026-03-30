На юге Ливана атаковали патруль миротворцев ООН

Al-Mayadeen: в Ливане атаковали патруль UNIFI, среди миротворцев есть раненые

Патруль Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) атаковали на юге страны. ЧП произошло в районе поселения Талуса на дороге между Бни-Хайян и Талусой, сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen .

По его данным, среди миротворцев есть раненые. Для их эвакуации с базы в Накуре задействовали вертолет.

Ранее на юге Ливана израильский беспилотник атаковал журналистов. Жертвами атаки стали корреспондент Al-Mayadeen Фатима Фтуни и Али Шаэйб, работавший на телеканале Al-Manar.

Президент Ливана Джозеф Аун осудил этот удар, назвав его грубым нарушением международных норм, защищающих представителей СМИ. Российская сторона выступила за проведение тщательного расследования и привлечение виновных к ответственности, сообщили в пресс-службе МИД России.