На юге Франции лесной пожар охватил территорию более 680 гектаров

В департаменте Од на юге Франции произошел крупный лесной пожар, который уничтожил более 680 гектаров территории. Об этом сообщил телеканал LCI .

Вечером субботы из двух кемпингов и нескольких жилых домов в районе коммуны Порт‑Ла‑Нувель эвакуировали около тысячи человек. Во время тушения огня населенный пункт остался без электричества. В соседней коммуне Сижан два дома получили серьезные повреждения, один из них почти полностью сгорел.

К утру воскресенья жителям разрешили вернуться домой, однако борьба с огнем продолжается. В тушении участвуют 630 пожарных, два самолета и два вертолета. Их работу осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 22 метра в секунду.

В результате происшествия четверо пожарных отравились дымом, двоих из них госпитализировали. По данным властей, к настоящему моменту пожар удалось локализовать.

Масштабные лесные пожары разбушевались и в Турции. Стихия не успокаивается уже несколько недель, огонь приблизился к курортным зонам.