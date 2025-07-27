Огненный апокалипсис в Турции. Как обезопасить туристов в зоне лесных пожаров
Масштабные лесные пожары разбушевались в Турции — пламя охватило значительные территории. Стихия не успокаивается уже несколько недель, огонь приблизился к курортным зонам. Что стало причиной пожаров и угрожают ли они туристам — в материале 360.ru.
Огонь стремительно распространяется из-за порывистого ветра, который дует со скоростью 30-40 километров в час. При этом осадков в ближайшее время не прогнозируется. К тушению пламени привлекли в том числе российскую авиацию.
Одна из причин пожаров — экстремальная жара, возникшая из-за поступления горячих воздушных масс из Африки.
«В тушении лесных пожаров в Турции задействованы 27 самолетов, 105 вертолетов, шесть тысяч транспортных средств и 25 тысяч человек», — сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
В Сети публикуют жуткие кадры — над землей поднимаются самые настоящие огненные столбы. Ночное небо окрасилось в багровый цвет.
Какие регионы Турции охватил пожар
Очаги лесных пожаров зафиксировали в центральных и западных регионах Турции. Речь идет о провинциях Бурса, Карабюк, Биледжик, Сакарья, Анталья, Мерсин и Эскишехир.
Сложная обстановка наблюдается в районе Бурсы — там огонь уничтожил жилые дома в пригородах. Пламя вплотную приблизилось к окраинам города.
Из-за пепельного дождя и угрозы распространения пожара из Бурсы эвакуировали около 1,7 тысячи человек. Близ опасной зоны находится туристическое побережье Мраморного моря.
Причины пожаров в Турции
К мощным лесным пожарам в Турции привели, казалось бы, незначительные вещи: огонь поставленной на могиле свечи, искры от сельхозтехники, костров и сварочных аппаратов, сообщило издание TRT Haber.
Предварительно, пожары унесли жизни 10 человек, среди них — пять работников лесного хозяйства и пять спасателей. Еще 14 человек лечатся в больницах.
Есть ли угроза туристам
В Российском союзе туриндустрии напомнили 360.ru, что Турция имеет опыт борьбы с крупными пожарами. В случае ЧС туристов оперативно переместят в безопасные места.
«На данный момент российские туристы отдыхают в обычном режиме и принимающая сторона не сообщает об эвакуациях. РСТ рекомендует следить за официальными объявлениями местных властей», — подчеркнули в союзе.