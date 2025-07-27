Огненный апокалипсис в Турции. Как обезопасить туристов в зоне лесных пожаров

Масштабные лесные пожары разбушевались в Турции — пламя охватило значительные территории. Стихия не успокаивается уже несколько недель, огонь приблизился к курортным зонам. Что стало причиной пожаров и угрожают ли они туристам — в материале 360.ru.

Огонь стремительно распространяется из-за порывистого ветра, который дует со скоростью 30-40 километров в час. При этом осадков в ближайшее время не прогнозируется. К тушению пламени привлекли в том числе российскую авиацию.

Одна из причин пожаров — экстремальная жара, возникшая из-за поступления горячих воздушных масс из Африки.

«В тушении лесных пожаров в Турции задействованы 27 самолетов, 105 вертолетов, шесть тысяч транспортных средств и 25 тысяч человек», — сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

В Сети публикуют жуткие кадры — над землей поднимаются самые настоящие огненные столбы. Ночное небо окрасилось в багровый цвет.