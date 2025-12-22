На юге Египта после столкновения двух плавучих отелей погибла итальянка

На юге Египта на реке Нил столкнулись два плавучих отеля, в результате погибла туристка из Италии. Об этом сообщила египетская газета Al Masry Al Youm .

Инцидент произошел вечером 21 декабря в районе города Эсна провинции Луксор. Один из плавучих отелей следовал из Асуан в сторону Луксора, второй двигался навстречу. По данным издания, судно, шедшее в обратном направлении, совершило резкий маневр и не уступило дорогу, что и привело к столкновению.

Погибшая гражданка Италии находилась в каюте отеля, направлявшегося в Асуан. Именно на эту каюту пришелся основной удар. После происшествия всех остальных туристов, находившихся на борту обоих судов, эвакуировали.

Ранее сотрудники клиники в Шарм-эль-Шейхе удерживали 68-летнюю туристку из Челябинской области из-за отказа страховой компании покрывать большую часть расходов на ее лечение.