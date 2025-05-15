Мексиканскую бьюти-блогера застрелили в прямом эфире

Мексиканскую бьюти-блогера Валерию Маркес застрелили прямо во время трансляции в TikTok. Видео последних мгновений жизни девушки перед гибелью опубликовал телеканал CNN .

По его информации, 23-летняя модель из Сапопана — пригорода Гвадалахары — вела стрим с телефона из принадлежащего ей салона красоты, показывая зрителям новенького игрушечного поросенка. Неожиданно в салон вошел мужчина и выстрелил в девушку. Она умерла на месте. После этого убийца подошел и выключил трансляцию, однако его лицо успело попасть в объектив.

Предположительно, мотивом для расправы стала ненависть стрелявшего к противоположному полу. Убийцу разыскивают.

В январе в Швеции прямо во время трансляции в TikTok убили 38-летнего иракца, который ранее получил известность публичными сожжениями Корана.