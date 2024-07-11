На главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall готовили покушение

На директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, который является одним из главных поставщиков оружия Украине, хотели совершить покушение. Об этом заявил телеканал CNN .

«Когда американцы узнали об этом [плане], они сообщили об этом Германии, чьи службы безопасности смогли защитить Паппергера и помешать заговору», — отметили журналисты.

По их словам, немецкий представитель подтвердил, что Германию предупредили о готовящемся покушении. По неуточненной информации, за планом могла стоять Россия. При этом никаких доказательств этого утверждения не привели.

Ранее в Дании неизвестный мужчина напал на премьер-министра государства Метте Фредериксен. По информации журналистов, он подошел к политику на площади Кюльторве в Копенгагене и ударил ее. Власти страны заявили, что женщина в шоке после случившегося. Сама она не стала комментировать ситуацию.