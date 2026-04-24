На французском космодроме Куру взорвали площадку, откуда запускали «Союз»

На космодроме Куру во Французской Гвиане в пятницу, 24 апреля, демонтировали стартовую инфраструктуру российской ракеты «Союз-СТ». Об этом сообщил экс-глава пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец .

Мобильную башню обслуживания высотой 52 метра уничтожили при помощи взрыва. Перед этим на пусковой установке разобрали кабель-мачты и ферменные конструкции, которые применялись для установки ракеты в вертикальное положение.

Струговец опубликовал в телеграм-канале короткое видео с моментом подрыва опоры и крушением башни на бок.

Ранее стало известно, что ракету «Союз» успешно запустили с космодрома Плесецк. Вместе с ракетой на орбиту отправились космические аппараты. Их запуск проводился в интересах Минобороны.