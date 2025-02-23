На фоне участившихся терактов полиция усилила охрану штаба ХДС в Берлине

Немецкая полиция значительно усилила охрану штаба Христианско-демократической партии (ХДС) в Берлине. Представитель демократов может стать следующим канцлером Германии, сообщил с места событий корреспондент РИА «Новости» .

По его словам, правоохранители огородили штаб ХДС в радиусе двух километров. Ближайшие улицы перекрыты. Перекрестки защищены от автомобилей — в феврале в Мюнхене афганец врезался в толпу демонстрантов на пикапе, пострадали больше 20 человек.

Журналист российского агентства рассказал, что в штаб уже приехали несколько автомобилей представительского класса. Как допустил репортер, на праздничное мероприятие по случаю окончания выборов прибыл Фридрих Мерц — он станет канцлером Германии, если победят христианские демократы.

Партия намерена значительно ужесточить немецкую миграционную политику. Правоохранители ожидают, что после оглашения первых экзитполов рядом со штабом ХДС начнутся протесты.

Очередные выборы в бундестаг в Германии проходят досрочно — их назначили после развала правящей коалиции во главе с Олафом Шольцем. Предвыборные опросы показали наибольшую поддержку консерваторам из блока ХДС/ХСС. Крайне правые популисты, «Альтернатива для Германии», на втором месте.

Итоги выборов в Германии могут повлиять и на украинский конфликт. К такому выводу пришел медиаэксперт Мирко Колунджич.