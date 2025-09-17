На фон дер Ляйен подали в суд за клевету

Румынский евродепутат Георге Пиперей подал в суд на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Это произошло после того, как она намекнула, что политик якобы работает на Россию и выполняет ее приказы, сообщила газета Politico .

Пиперей уже вступал в конфронтацию с главой ЕК — ранее он инициировал ей вотум недоверия в связи с обвинениями в коррупции при закупках вакцин от COVID-19.

Евродепутат заявил, что именно в ответ на это фон дер Ляйен решила «лично напасть» на него. Издание отметило, что суд пока не вынес «решения о приемлемости иска». Газета добавила, что Пиперей добивается официальных публичных извинений.

Ранее фон дер Ляйен провела переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, одной из тем разговора стал вопрос о совместных усилиях по наращиванию экономического давления на Россию.

Также глава ЕК анонсировала новый пакет антироссийских санкций. Ограничения коснутся криптовалюты, банков и энергетики.