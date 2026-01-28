На бывшем советском корабле в Гренландии разместят 150 датских солдат

Дания решила задействовать бывшее советское судно для размещения военных в Гренландии. Корабль Ocean Endeavour, который раньше носил название «Константин Симонов», переоборудовали под плавучую казарму в порту Нуука. Об этом сообщила газета Bild .

«Копенгаген продолжает наращивать военное присутствие на острове. Столица Нуук уже сейчас переполнена датскими военными, которых вынуждены размещать в отелях и апартаментах для отдыха», — отметили журналисты.

Как уточнила Bild, корабль, который носит название Ocean Endeavour, в выходные планируют поставить на якорь в Нууке и в дальнейшем использовать как плавучую казарму для 150 датских солдат.

В материале указали, что судно водоизмещением 1762 тонны на прошлой неделе вышло из Франции и направилось в Арктику.

Корабль ввело в эксплуатацию в 1982 году советское Дальневосточное морское пароходство под названием «Константин Симонов», а после распада СССР он получил нынешнее имя. Судно с усиленным корпусом в последний раз капитально отремонтировали в 2014 году и использовали для экспедиций в полярных водах.

На борту, помимо многоместных кают, оборудовали ресторан, лаунж-зоны, библиотеку, сауну и открытый подогреваемый бассейн.



Ранее европейские страны — участницы НАТО по просьбе Копенгагена направили в Гренландию чуть более 30 военных, чтобы защитить остров от США.