«Зов народа» потребовал возбудить дело и ввести санкции против Бориса Джонсона

Общественное движение «Зов народа» направило заявление главам МИД и МВД России с требованием возбудить уголовное дело и ввести санкции против британского политика Бориса Джонсона за призывы к терроризму и покушение на безопасность РФ. Обращение оказалось в распоряжении 360.ru.

Общественники указали на разговор Джонсона с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), в ходе которого бывший премьер-министр Великобритании поддержал идею предоставить Украине ракеты ATACMS с целью «сноса» Керченского моста.

«Это является явным призывом к актам терроризма и нарушением международного права», — заявили представители «Зова народа», добавив, что подобные высказывания представляют угрозу безопасности россиян.

В организации попросили принять необходимые меры в отношении Бориса Джонсона.

Ранее «Зов народа» потребовал возбудить уголовное дело против певицы Наргиз Закировой из-за татуировки со Степаном Бандерой.