Никто не видел доказательств разработки Ираном ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел Брунея Эриваном Юсофом.

По словам дипломата, последствия агрессии против Ирана ощущают во всем регионе.

«Безусловно, самый громкий конфликт, война по сути дела, сегодняшних дней — это агрессия против Исламской Республики Иран, последствия которой уже ощущаются во всем регионе, включая арабские страны, которые тоже несут издержки и экономические, есть и некоторые человеческие жертвы», — резюмировал Лавров.

Россия считает необходимым решительно и категорически высказаться в пользу немедленного прекращения боевых действий.

Глава ведомства отметил, что никто до сих пор не смог доказать, что Иран занимается разработкой ядерного оружия.