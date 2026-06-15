На берег Джерси вынесло редкую акулу длиной 4,3 метра

Когда акулу заметили первый раз, она еще подавала признаки жизни, но хищнице помочь не удалось, ее приливом унесло в море. На следующий день тушу акулы снова выбросило на берег.

Ее забрали для вскрытия, чтобы определить причину гибели акулы, так как очевидных признаков смерти не обнаружили. Внешне не было заметно, что хищница попала на крючок или запуталась в сетях.

Это первая акула такого вида, обнаруженная в Джерси. Хищная рыба занесена в Красный список Международного союза охраны природы, как редкий и вымирающий вид. Эксперты предположили, что ее появление в этом регионе могло стать следствием потепления моря.

«Их появление может быть связано с более высокой, чем обычно, температурой воды в море, что способствует смещению ареала обитания этого вида на север», — отметили авторы материала.

Рост числа опасных акул у берегов США может быть связан с влиянием супер-Эль-Ниньо, считают эксперты. В некоторых штатах стали чаще появляться южные виды, которых раньше там почти не встречали.