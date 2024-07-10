На базах США в Европе испугались саботажа со стороны России

Меры безопасности усилили на военных базах США в Европе из-за якобы угрозы саботажа со стороны связанных с Россией лиц. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, разведка США получила информацию, что якобы нанятые Россией лица планируют организовать на американских военных объектах акции саботажа. При этом конкретные причины усиления мер безопасности телеканалу не назвали, лишь сообщили, что это связано с «комбинацией факторов, потенциально влияющих на безопасность американских сил».

В конце июня стало известно, что военные базы Штатов в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористической атаки. Меры затронули и военную базу в Штутгарте, где находится штаб-квартира Европейского командования ВС Штатов.