Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта

CNN: военные базы США в Европе привели в состояние повышенной готовности

Фото: Unsplash

Некоторые военные базы Соединенных Штатов в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта. Об этом сообщил телеканал CNN.

Мишенью для атаки могут стать американские объекты или военный персонал. Такого уровня террористической опасности не фиксировали минимум 10 лет.

В состояние повышенной готовности перевели в том числе военную базу в Штутгарте, где находится штаб-квартира Европейского командования Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Ранее США передислоцировали подразделения своей армии к границам Израиля и Ливана. Американцы пошли на такой шаг из-за опасений по поводу того, что между ЦАХАЛ и «Хезболлой» может начаться масштабный конфликт.

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