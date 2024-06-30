Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта

Некоторые военные базы Соединенных Штатов в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта. Об этом сообщил телеканал CNN.
Мишенью для атаки могут стать американские объекты или военный персонал. Такого уровня террористической опасности не фиксировали минимум 10 лет.
В состояние повышенной готовности перевели в том числе военную базу в Штутгарте, где находится штаб-квартира Европейского командования Вооруженных сил Соединенных Штатов.
Ранее США передислоцировали подразделения своей армии к границам Израиля и Ливана. Американцы пошли на такой шаг из-за опасений по поводу того, что между ЦАХАЛ и «Хезболлой» может начаться масштабный конфликт.