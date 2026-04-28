На Бали задержали 27 человек при ликвидации мошеннического колл-центра

На Бали полиция задержала 27 человек, которых подозревают в создании мошеннического колл-центра в курортном районе Кута. Об этом сообщило агентство ANTARA .

Полицейские Денпасара провели рейд после обращения посольства Филиппин в Джакарте о вероятном незаконном удержании филиппинцев.

Начальник полиции Денпасара Леонардо Давид Симатупанг заявил, что среди задержанных оказались выходцы с Филиппин, граждане Кении. У некоторых вообще не было документов.

Во время обыска правоохранители нашли на втором этаже жилого здания офис. Внутри лежали ноутбуки, десятки мобильных телефонов, iPad, терминал спутникового интернета.

«Все задержанные иностранные граждане в настоящее время проходят проверку и интенсивный допрос объединенной следственной группой», — сказал Симатупанг.

Ранее заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев заявил, что большинство мошенников звонят с территории Украины и из государств Юго-Восточной Азии. В том числе с острова Бали, Камбоджи и Таиланда.