На Бали туристам запретили совместно проживать вне брака

В Индонезии узаконили запрет на совместное проживание вне брака, причем не только для местных, но и для иностранцев. Об этом РИА «Новости» рассказал посол России в островном государстве Сергей Толченов.

В начале индонезийские власти утвердили новую редакцию законов, подтвердив запрет на внебрачные отношения. Российское посольство отслеживало все вносимые изменения в местное законодательство, в том числе те положения, которые могут затронуть россиян.

Дипломат отметил, что закон о запрете на совместное проживание вне брака недавно приняли, поэтому пока правоприменительная практика не сформировалась.

«Вместе с тем, по имеющейся у нас информации, в законе не указаны категории иностранных граждан, на которые действие этого закона не распространяется», — предупредил он.

Толченов призвал туристов из России соблюдать местные законы и обычаи.

Ранее посольство России в Джакарте предупреждало россиян, что теперь в Индонезии за секс вне брака могут на год отправить в тюрьму.