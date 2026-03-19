На Бали американца задержали за нарушение дня тишины

На Бали задержали американца, нарушившего правила Ньепи — традиционного дня тишины, в который нельзя выходить из дома. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местных правоохранителей.

Происшествие случилось утром в районе Сукавати округа Гианьяр — 57-летнего американца Карла Адольфа Амрайна заметили на улице участники традиционных патрулей — пекаланг. В итоге его задержали.

«Иностранный гражданин был задержан за нахождение на улице во время Ньепи», — заявил глава полиции Гианьяра Чандра Кесума на брифинге.

Гражданина США отвезли в местное отделение полиции для разбирательства.

В день Ньепи на Бали вводят жесткие ограничения, обязательные для всех — и для местных, и для туристов. Нарушителям, покинувшим жилье, грозит задержание и даже выдворение из страны. Ньепи — Новый год по индуистскому календарю сака. В это время остров, по поверьям, должен «исчезнуть» из поля зрения злых духов.

