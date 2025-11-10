Девушку в Мали казнили за публикации в TikTok

На севере Мали джихадисты похитили и публично казнили блогершу Мариам Сиссе за видеоролики в соцсети TikTok. Ее обвинили в сотрудничестве с малийской армией, сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на местные власти и родственников погибшей.

«Мою сестру задержали в четверг джихадисты, обвинив в том, что она передавала малийской армии информацию об их перемещениях», — рассказал брат Мариам.

По его словам, девушку арестовали, а затем привезли на мотоцикле в центр города. Там ее расстреляли на площади Независимости. Мужчина признался, что в ту минуту находился там же, в толпе людей.

У погибшей было более 90 тысяч подписчиков в TikTok. Ее блог был посвящен жизни города Тонка.

Новость о смерти блогерши потрясла всю страну, которой правит военная хунта, пытающаяся сдержать джихадистов. Источник в службе безопасности подтвердил гибель Сиссе, назвав это варварским поступком.

