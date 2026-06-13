На газоне в центре Вашингтона проступили огромные цифры 8647, которые в администрации президента США Дональда Трампа интерпретировали как угрозу. Об этом сообщил телеканал NBC News .

Цифры образованы выцветшей травой, их можно разглядеть на кадрах с веб-камеры, снятых с вершины монумента Вашингтона. Это сочетание цифр используют в США для обозначения несогласия с политикой президента: 86 в ресторанном бизнесе — код, означающий, что нужно избавиться от заказа или клиента, а на криминальном сленге — от человека. Трамп — 47-й президент США.

Представитель министерства внутренних дел заявил, что ведомство серьезно воспринимает угрозы в адрес первого лица государства и проведет расследование.

Ранее Трамп заявил в интервью, что не обещал американцам отказаться от начала новых войн. Также он обвинил бывшего американского лидера Джо Байдена и его команду в том, что их действия разрушали жизни людей.