На Аляске подстрелили самого большого медведя гризли в истории

На Аляске в сентябре 2024 года охотник подстрелил медведя гризли, который оказался самым крупным в истории. Некоммерческая охотничья организация Boone and Crockett Club установила новый рекорд, сообщило издание Cowboy State Daily .

Для того, чтобы оценить статус трофея, измеряют длину и ширину черепа и складывают эти значения. Сумма показателей у убитого гризли составила 27 или 9/16 дюйма (70 сантиметров). Возраст самца оценивается в 20-25 лет.

За всю историю наблюдений встречался медведь и больше этого, однако он умер естественной смертью. Размер черепа у особи достигал 27 или 13/16 дюйма (70,6 сантиметра). Умершее животное нашли на Аляске в 1976 году.

Ранее стало известно, что голодные медведи в Комсомольске-на-Амуре вышли к свалкам и кладбищам. Эксперты рассказали, что тянет животных в город и как избежать встречи с диким зверем.