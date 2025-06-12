Голодные медведи терроризируют Комсомольск-на-Амуре

KomsaNews: голодные медведи в Комсомольске-на-Амуре вышли к свалкам и кладбищам

Жители Комсомольска-на-Амуре неожиданно сталкиваются с бурыми медведями. Лишенные привычной пищи, хищники выходят к свалкам, кладбищам и даже в жилые районы в поисках еды. Почему это происходит и как вести себя при встрече с диким зверем, сообщило издание KomsaNews .

Свалки и кладбища манят медведей доступной едой: пищевыми отходами и остатками поминальных трапез. Попробовав «городскую» еду, животное теряет страх перед людьми и возвращается снова.

При встрече с медведем в городе или лесу нельзя паниковать. Резкие движения могут вызвать агрессию хищника. Лучше медленно отойти, не поворачиваясь спиной. Если медведь рядом, нужно говорить спокойно, чтобы он понял: перед ним вы человек, а не добыча.

Не пытайтесь убежать: медведь способен разогнаться до 60 километров в час, и бег может спровоцировать его охотничий инстинкт.

«Если хищник приближается, используйте отпугивающие средства — петарды, перцовый баллончик, громко кричите. В крайнем случае притворитесь мертвым, лежа на животе и закрывая голову руками», — отметили журналисты.

Не стоит прикармливать медведей, это может привести к потере их природной осторожности. Не оставляйте пищевые отходы в доступных местах, особенно на дачах и в лесных зонах.

Избегайте мест, где могут появиться медведи, таких как свалки и заросшие участки у рек. Если вы заметили следы или помет, немедленно покиньте это место. Не пытайтесь фотографировать медведя или подходить к нему близко, даже если он выглядит безобидным. Медведь может напасть в любой момент.

Ранее медведь сбежал из России в Китай по Амуру за возлюбленной и напугал рыбаков. Животное направлялось в заповедник «Тайпингоу». Китайские медиа показали кадры с медведем, снятые местными жителями.