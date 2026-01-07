На акции в поддержку жены Мадуро заметили главу МВД Венесуэлы
В акции, организованной в Каракасе в поддержку жены президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес, принял участие министр внутренних дел республики Диосдадо Кабельо. Об этом сообщил RT.
Глава МВД Венесуэлы подчеркнул, что его страна твердо стоит на своем и продолжает требовать возвращения похищенного лидера и его жены.
«На 1000% поддерживаю товарища Делси Родригес, которая верна нашему президенту Николасу Мадуро и народу Венесуэлы», — отметил он.
Министр добавил, что США устроили военную операцию только ради нефти и своего обогащения.
Ранее источник The Washington Post рассказал, что в результате действий американской армии в Венесуэле погибли 75 человек, в том числе гражданские лица. Другой источник издания допустил, что число жертв насчитывает по меньшей мере 67 человек. В их число входят кубинские и венесуэльские военные, а также местные жители.
По словам президента США Дональда Трампа, никто из американских военнослужащих не погиб.