На акции в поддержку жены Мадуро заметили главу МВД Венесуэлы

В акции, организованной в Каракасе в поддержку жены президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес, принял участие министр внутренних дел республики Диосдадо Кабельо. Об этом сообщил RT .

Глава МВД Венесуэлы подчеркнул, что его страна твердо стоит на своем и продолжает требовать возвращения похищенного лидера и его жены.

«На 1000% поддерживаю товарища Делси Родригес, которая верна нашему президенту Николасу Мадуро и народу Венесуэлы», — отметил он.

Министр добавил, что США устроили военную операцию только ради нефти и своего обогащения.

Ранее источник The Washington Post рассказал, что в результате действий американской армии в Венесуэле погибли 75 человек, в том числе гражданские лица. Другой источник издания допустил, что число жертв насчитывает по меньшей мере 67 человек. В их число входят кубинские и венесуэльские военные, а также местные жители.

По словам президента США Дональда Трампа, никто из американских военнослужащих не погиб.