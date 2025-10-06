«Мы знаем». Мерц раскрыл назначение обнаруженных в небе Германии беспилотников

Канцлер ФРГ Мерц: БПЛА в небе над Германией были разведывательными, а не боевыми

Беспилотники, замеченные в небе над Германией, не были боевыми, они выполняли разведку. Об этом в интервью телеканалу ARD рассказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Прежде всего, я могу успокоить население, у нас до сих пор не было ни одного инцидента или операции с вооруженным беспилотником. Это попытки шпионажа. <…> Мы знаем, что с этим нужно что-то делать, и мы это сделаем», — заявил Мерц.

Немецкий канцлер отметил, что у него есть мысли, кто может быть ответственен за пролет беспилотников в воздушном пространстве Германии, но он подчеркнул, что это «только подозрения».

Дважды за неделю в небе около аэропорта Мюнхена фиксировали неопознанные летательные аппараты. Из-за ЧП работу воздушной гавани останавливали, самолеты направляли на другие аэродромы.

Немецкие СМИ писали, что обнаруженные беспилотники оказались разведывательными. Полицейскому вертолету не удалось обнаружить оператора, ответственного за запуск дронов.