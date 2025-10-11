Политик Мема заявил о продвижении идеи войны с Россией в Европе

Власти некоторых европейских стран продвигают идею войны против России, но простые люди не хотят конфликта. Об этом в социальной сети X заявил член национально-консервативной партии «Альянс свободы» в Финляндии Армандо Мема.

«Мы, европейцы, хотим мирных переговоров для Украины и не хотим войны с Россией. Дело в том, что лидеры страны Европы постоянно этому препятствуют. В страшное время мы живем», — написал он.

Мема добавил, что Европа постоянно делает заявления о якобы провокациях России против Запада, продвигает воинственную идею «российской угрозы» и мешает установлению мира на Украине.

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис объяснял, что заявления Запада о прямом военном конфликте с Россией связаны с осознанием слабости собственного военно-промышленного комплекса и невозможностью наладить его в короткие сроки.