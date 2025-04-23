«Мы ждали!» Медведев поддержал Трампа за резкую критику Зеленского

Заявление президента США Дональда Трампа с критикой украинского лидера Владимира Зеленского за его позицию по Крыму, которая подорвала переговоры по урегулированию конфликта, должны услышать страны Евросоюза. Об этом на своей странице в социальной сети X написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев .

В своем посте он привел выдержку из заявления Трампа, который обвинил Зеленского в срыве переговоров из-за отказа признать Крым российским.

«Мы ждали! Надеюсь, это услышат разные европейские фрики типа Стармера и Макрона. И тогда тифозная вошь Киева, находящаяся в наркотическом забытьи, оживится», — написал Медведев.

Президент США Дональд Трамп после срыва переговоров в Лондоне опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social огромный пост с критикой позиции Зеленского, который отказался признать Крым российской территорией для урегулирования кризиса.

«Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Крым был потерян много лет и даже не является предметом обсуждения», — написал Трамп.

Он подчеркнул, что именно украинские власти 11 лет назад без единого выстрела сдали полуостров России, а теперь используют потерянную территорию, как препятствие для прекращения боевых действий.

«Зеленскому нечем похвастаться. Ситуация у Украины тяжелая. У него может быть мир или он может воевать еще три года, прежде чем потеряет всю страну», — предупредил президент США.

Трамп добавил, что его цель спасти мирных жителей и военных с обеих сторон, которые продолжают гибнуть, но вместо того, чтобы пойти на сделку Зеленский сделал свое заявление, которое только продлит боевые действия.

Позиция Украины по Крыму, на которой настаивали США, привели к срыву переговоров в Лондоне. Туда отказался ехать глава Госдепартамента Марко Рубио, а вслед за ним министры иностранных дел Франции и Германии. В результате встреча делегаций прошла в усеченном формате.