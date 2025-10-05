«Мы заплатим». Французы после речи Путина огорошили Европу неожиданным признанием
Французские читатели Le Figaro высоко оценили выступление Владимира Путина
Речь Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» вызвала заметный резонанс во Франции. На сайте издания Le Figaro тысячи читателей обсудили слова российского лидера, противопоставив его позицию эмоциональным и хаотичным заявлениям западных политиков.
«Следует признать, что Путин <…> играет структурирующую роль в современном мире. Он олицетворяют собой конец западного господства, которое больше не соответствует реалиям баланса сил. Европа, в свою очередь, по-прежнему зациклена на эгоцентричном видении», — написал читатель под ником MakeFranceGreatAgain
Комментаторы признавались, что были поражены спокойствием и логикой выступления российского лидера.
«Европа без России — это меньше чем ничего. Очень жаль, но мы за это еще заплатим», — написал один из читателей.
Этьен Роже счел, что Европа боится России и принимает против нее меры. Это, по его мнению, вынуждает российскую сторону вооружаться.
«В этой речи много правды, спокойствия, взвешенности. Государственный деятель, любящий свою страну», — добавил пользователь Lux75011
Читатель Дамаск указал, что Владимир Путин — «политик, который гораздо более разумен и рационален в своих высказываниях, чем его демагогичные, провокационные и воинственные европейские коллеги».
Пользователь Le Crock констатировал — «Путин полон здравого смысла». Он рекомендовал многим европейским лидерам «задуматься и вступить с ним в переговоры, вместо того чтобы играть роль поджигателя войны и потенциально подвергать человеческие жизни катастрофе».
Хороший репортаж. Посмотрев всю пресс-конференцию, у меня только одно замечание. Ни один из европейских лидеров и близко не стоит. Они просто клоуны.
Sorokin1
Президент России Владимир Путин 2 октября выступил на заседании «Валдая». Его выступление заняло почти четыре часа.