Речь Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» вызвала заметный резонанс во Франции. На сайте издания Le Figaro тысячи читателей обсудили слова российского лидера, противопоставив его позицию эмоциональным и хаотичным заявлениям западных политиков.

«Следует признать, что Путин <…> играет структурирующую роль в современном мире. Он олицетворяют собой конец западного господства, которое больше не соответствует реалиям баланса сил. Европа, в свою очередь, по-прежнему зациклена на эгоцентричном видении», — написал читатель под ником MakeFranceGreatAgain

Комментаторы признавались, что были поражены спокойствием и логикой выступления российского лидера.

«Европа без России — это меньше чем ничего. Очень жаль, но мы за это еще заплатим», — написал один из читателей.

Этьен Роже счел, что Европа боится России и принимает против нее меры. Это, по его мнению, вынуждает российскую сторону вооружаться.

«В этой речи много правды, спокойствия, взвешенности. Государственный деятель, любящий свою страну», — добавил пользователь Lux75011

Читатель Дамаск указал, что Владимир Путин — «политик, который гораздо более разумен и рационален в своих высказываниях, чем его демагогичные, провокационные и воинственные европейские коллеги».

Пользователь Le Crock констатировал — «Путин полон здравого смысла». Он рекомендовал многим европейским лидерам «задуматься и вступить с ним в переговоры, вместо того чтобы играть роль поджигателя войны и потенциально подвергать человеческие жизни катастрофе».