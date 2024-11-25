«Мы все мертвы». Администрацию Байдена обвинили в игнорировании простых американцев
Аналитик Риттер: администрация Байдена перестала слышать голоса американцев
Администрация уходящего президента США Джо Байдена не обращает внимания на американских граждан, которые не хотят принимать участие в военной авантюре Демократической партии. Об этом YouTube-каналу Dialogue Works заявил военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер.
Он объяснил, что команда Байдена проводит политику «в ущерб всем» и продолжит действовать в том же ключе, если американцы не донесут до нее свое мнение.
Кроме того, по мнению Риттера, власти США подталкивают весь мир к ядерному конфликту, ошибочно полагая, что это будет только ограниченный обмен ядерными ударами.
«Нет такого понятия, как ограниченная ядерная война. Как только ядерное оружие будет выпущено <…> оно выйдет из-под контроля через 72 минуты после первого взрыва. Мы все мертвы», — рассказал эксперт.
Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сообщил, что Запад провоцирует Россию на начало ядерной войны.