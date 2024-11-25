Администрация уходящего президента США Джо Байдена не обращает внимания на американских граждан, которые не хотят принимать участие в военной авантюре Демократической партии. Об этом YouTube-каналу Dialogue Works заявил военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер.

Он объяснил, что команда Байдена проводит политику «в ущерб всем» и продолжит действовать в том же ключе, если американцы не донесут до нее свое мнение.

Кроме того, по мнению Риттера, власти США подталкивают весь мир к ядерному конфликту, ошибочно полагая, что это будет только ограниченный обмен ядерными ударами.

«Нет такого понятия, как ограниченная ядерная война. Как только ядерное оружие будет выпущено <…> оно выйдет из-под контроля через 72 минуты после первого взрыва. Мы все мертвы», — рассказал эксперт.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сообщил, что Запад провоцирует Россию на начало ядерной войны.