WSJ: офицер НАТО сказал фразу «мы в заднице» на учениях с участием ВСУ

Прошедшие в мае 2025 года натовские учения «Еж 2025» в Эстонии с участием бойцов ВСУ один из командиров альянса описал грубой фразой. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

«Несколько источников рассказали об одном командире НАТО, который, наблюдая за учениями, пришел к выводу: „Мы в полной заднице“», — говорится в материале.

Эстонский подполковник Арбо Пробала рассказал корреспонденту газеты, что ключевая задача прошедших учений — критический анализ участниками собственных действий. И эта цель была достигнута.

Авторы WSJ отметили, что проведенные маневры выявили значительные тактические недостатки и уязвимости в условиях высокоинтенсивных боевых действий с использованием дронов.

В эстонских учениях участвовали более 16 тысяч военных из 12 государств — членов альянса. С ними тренировались украинские специалисты по БПЛА и бойцы ВСУ.

Ранее журналист Die Welt Пол Ронцхаймер заявил, что русским хватило бы всего 15 тысяч солдат, чтобы поставить альянсу шах и мат.