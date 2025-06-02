Французский историк Эммануэль Тодд после четырех дней в Москве испытал шок от «нормальности» российской столицы. Ученый выступал с лекциями и общался в академических кругах, а после возвращения в Европу дал интервью немецкому журналу Emma .

Тодд подчеркнул, что в Москве все, как и в любой другой столице, — много людей, которые пользуются смартфонами, расплачиваются кредитными картами. Но есть и принципиальная разница — в Москве все эскалаторы и лифты работают.

«То, что я испытал, было шоком от нормальности: все было намного нормальнее, чем я себе представлял», — заявил историк в беседе с журналистом.

Историк отметил, что не является поклонником России и ее президента Владимира Путина, он — левый либерал.

«Мое основное позитивное отношение к России — это выражение моей благодарности за победу во Второй мировой войне. Россия освободила нас от нацизма. По телевизору я также говорил о русофобии, русофобии Запада», — отметил Тодд.

Вернувшись на родину, Тодд пришел ко мнению, что Запад потерял всякую привязку к реальности. Например, французские СМИ выпустили сюжет, в котором утверждается, что в России у каждой станции метро проводят массовые облавы и задержания, что и близко не соответствует реальному положению дел.

«Запад проиграл войну, в Москве от этого ничего не чувствуют. Санкции вынудили Россию принять меры, которые Путин не смог бы применить без войны. <…> Европейские страны проиграли войну, но они еще не осознают этого», — резюмировал историк.