«Мы уже говорили». Глава МАГАТЭ высказался о сотрудничестве с Россией

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что прочное сотрудничество МАГАТЭ с Россией будет продолжаться. Об этом он сказал в беседе с газетой «Известия» .

По его словам, Россия является ведущей ядерной державой, а Росатом — одним из самых передовых поставщиков в мире.

«Как мы уже говорили, Росатом присутствует даже в тех странах, которые вводят антироссийские санкции и которые явно занимают другую сторону конфликта», — отметил он.

Гросси объяснил, что российская сторона участвовала в создании ядерного порядка и является одной из его основателей. Разумеется, это «сотрудничество прочное и будет продолжаться».

Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на Украине деликатным вопросом, к которому нужно подходить со взаимным уважением и профессионализмом.

Ранее стало известно, что Гросси отказался от участия в саммите по Украине, который провели в Швейцарии. По его словам, такое решение он принял, чтобы «не смешивать политические соображения с технической работой».

В мае глава МАГАТЭ заявил, что для перезапуска Запорожской АЭС нужно выполнить условия, при которых не возникнет ядерного инцидента из-за внешних факторов. По его словам безопасность на станции — это важнейший вопрос.