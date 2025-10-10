«Мы то же самое сделаем». Западу сказали прямо, что будет после ядерных испытаний

Некоторые страны думают и даже готовятся провести реальные ядерные испытания. Россия ответит им тем же, заявил на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан президент Владимир Путин.

«Кое-кто из… специалистов полагает, что надо провести натурные испытания ядерных вооружений. Насколько нам известно, в некоторых странах об этом думают, даже готовят. Вот я сказал, если проведут, то и мы то же самое сделаем», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что новизна российских сил ядерного сдерживания выше, чем у других стран. При этом Россия их активно развивает.

Он также анонсировал появление нового оружия, о котором уже говорили ранее. По словам Путина, испытания идут очень успешно, современность и новизна отечественного арсенала находятся на очень высоком уровне.