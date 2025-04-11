Реальность опровергла фантазии европейских политиков о победе над Россией. Об этом заявил политолог, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на YouTube-канале .

«Мы побеждаем в конфликте с ядерной сверхдержавой, которая считает его экзистенциальным? Это как?» — поинтересовался он.

По его словам, европейские лидеры тратят деньги, которых у них нет, чтобы производить оружие. Они выступают против переговоров в «уже проигранной войне».

Кроме того, представители ЕС не могут пересмотреть антироссийские санкции, хотя и признали их неэффективность. При этом еще пытаются украсть активы России, пока весь мир смотрит за этим и «теряет доверие к нашей финансовой системе», подчеркнул Дизен.

Политолог убежден, что раз Европа не смогла победить Россию вместе с США, то без поддержки Вашингтона у нее вообще нет и шанса.

Ранее румынский политик Кэлин Джеорджеску обвинил генсека НАТО Марка Рютте в желании развязать третью мировую войну, используя территорию Румынии.