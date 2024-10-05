«Мы обязательно ответим». О чем предупредил Израиль верховный лидер Ирана

Журналист Муаззин: Хаменеи дал понять, что Иран жестко ответит на удары Израиля

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи впервые за несколько лет совершил пятничную молитву в Большой мечети Мосалла в Тегеране. Иранский журналист Хаял Муаззин рассказал 360.ru, что так всему миру дали понять — Иран никогда не торопится в принятии решений, однако никогда не опаздывает в нанесении сокрушительных ударов по врагам.

По словам Муаззина, Иран учитывает все тонкие моменты и всегда защищает свои интересы.

«Мы можем заметить, что Иран начал этот процесс — развивать и объединять все мусульманские страны. Здесь нет разницы — сунниты или шииты, [все] должны быть едины и дать сокрушительный ответ сионистскому режиму», — объяснил выступление Хаменеи собеседник 360.ru.

Он добавил, что Иран атакует важнейшие объекты на территории Израиля.

«Мы обязательно ответим жестким образом», — резюмировал Хаял Муаззин.

Израиль ранее предупредили представители КСИР. Они сообщили, что нанесут удар по израильским нефтебазам.