«Мы никого не обижаем». Белоруссия заявила о готовности сотрудничать с Украиной

Белоруссия готова к сотрудничеству с Украиной. Такое заявление сделал глава государства Александр Лукашенко, чьи слова привело БелТА .

Белорусский лидер провел встречу с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Во время переговоров Лукашенко заявил, что его страна готова взаимодействовать с Украиной на тех же принципах, что и с ДНР.

«Мы никого не обижаем», — подчеркнул президент Белоруссии.

Также Лукашенко подтвердил намерение развивать сотрудничество с Донбассом. Соответствующие наработки и база уже есть, добавил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко предупредил о начале третьей мировой войны в случае нападения на республику. США хотят добиться того, чтобы Белоруссия превратилась в место эскалации российско-украинского конфликта.