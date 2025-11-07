«Мы не готовы». В Германии ужаснулись уязвимости Европы перед российскими дронами

Немецкие и натовские армии оказались уязвимы перед российскими беспилотниками. На сегодняшний день они не способны им противостоять, сообщил немецкий военный корреспондент Ибрагим Набер в статье для издания Focus .

«Российские беспилотники фундаментально изменили характер конфликта навсегда, потому что они делают поле боя более прозрачным. <…> Я вижу <…>, что мы далеки от того, чтобы <…> быть готовыми к обороне», — написал военкор.

Набер убежден, что это кардинально изменило стратегию ведения боевых действий, а также продемонстрировало уязвимость Западной Европы.

Немецкий военкор также рассказал, что посетил подразделение по борьбе с дронами на Украине. Он признался, что чуть не погиб в результате атаки российского БПЛА примерно в 30 километрах от линии фронта.

Ранее политолог Александр Перенджиев заявил, что Запад впал в истерику после успешных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».