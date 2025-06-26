В Сербии сорвали попытку госпереворота

RTS: в Сербии задержали шесть человек за подготовку госпереворота

Шесть человек задержали в Сербии по подозрению в подготовке государственного переворота и нападений на чиновников. Об этом сообщил телеканал RTS со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

«Подозреваемые встретились 21 июня в отеле города Кралево, чтобы спланировать захват власти. Они обсуждали атаки на госучреждения и полицейских, а также штурм здания правительства», — уточнили в ведомстве.

У одного из задержанных изъяли пистолет со спиленным серийным номером, а у второго обнаружили арбалет. Оба мужчины не имели разрешения на хранение оружия.

Суд отправил подозреваемых под стражу на 48 часов. В МВД Сербии подтвердили, что расследование продолжается.

Ранее лидер Сербии Александр Вучич заявил об угрозах протестов из-за решения приостановить экспорт снарядов. По словам президента, ему угрожали, что в июле в Сербии начнутся протесты на предприятиях ВПК, напомнил RT.