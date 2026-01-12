Политолог Балмасов заявил, что США уже оказывают воздействие на внутриполитическую обстановку в Иране

Эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов проанализировал ситуацию вокруг Ирана и пришел к выводу, что Соединенные Штаты уже оказывают значительное воздействие на внутриполитическую обстановку в стране. Заявления президента США Дональда Трампа о поддержке антирежимных движений фактически означают начало определенного вмешательства, написала «Газета.Ru» .

Балмасов подчеркнул, что подобная риторика усиливает уверенность антиправительственных активистов, давая им чувство защищенности и поощряя активизировать протесты. Это обстоятельство оказывает дополнительное давление на действующие власти Ирана, ослабляя их позиции.

Специалист полагает, что американская администрация намерена воспользоваться нестабильной ситуацией в регионе для смены действующего режима. Возможность активного участия США в событиях рассматривается экспертами как важный фактор влияния на ход событий.

Вместе с тем Балмасов предупреждает, что прямое военное вторжение представляется маловероятным вариантом. Скорее, возможны скрытые формы вмешательства, такие как обеспечение бесперебойной связи (возможно, с использованием спутников Starlink), поставки оружия и привлечение третьих стран, таких как Израиль, к нанесению точечных авиаударов.