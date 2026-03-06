«Мы его прислуга». Фицо возмутился вседозволенностью Зеленского

Фицо: Зеленский врет о разрушении нефтепровода, чтобы перекрыть поставки в ЕС

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует думать, что все вокруг будут делать то, что хочет он. Такое заявление в своих соцсетях опубликовал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Недопустимо, чтобы Зеленский думал, что мы его прислуга и должны делать все, что он от нас ждет», — подчеркнул словацкий премьер.

Он отметил, что Братислава помогает Киеву, а украинский лидер в свою очередь, наоборот, только вредит республике.

Фицо напомнил, что Словакия из-за остановки транзита газа теряет по 500 миллионов евро в год на транзитных сборах. Кроме того, теперь украинские власти, по словам премьера, остановили и нефть.

«Делает вид, что нефтепровод разрушен. А спутниковые снимки подтверждают, что это вовсе не так», — заявил Роберт Фицо.

Ранее власти Словакии приняли постановление, что страна перестанет помогать Украине поставками электроэнергии во время аварийных отключений.