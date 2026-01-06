Генерал Ришу: Европа должна воевать с США за территории

Европе следует начать подготовку к войне с Соединенными Штатами, заявил бывший командующий седьмой бронетанковой бригадой Франции генерал Николя Ришу. Об этом военный сообщил в эфире телеканала LCI , комментируя заявление Госдепа о зоне интересов США в Западном полушарии.

«Я считаю, что мы должны воевать против американцев», — сказал генерал.

Он добавил, что, если США возьмут под контроль территорию союзников, то они рискуют стать историческими злодеями.

Ранее американские СМИ сообщили, что Соединенные Штаты рассматривают возможность взять Гренландию под свой контроль в ближайшие месяцы, использовав «окно возможностей» до промежуточных выборов в конгресс.