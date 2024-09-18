«Мы договорились». Лукашенко заявил о соглашении с Украиной о полетах дронов

Лукашенко: Белоруссия договорилась с Украиной и РФ не освещать залеты БПЛА

Власти Белоруссии договорились с Россией и Украиной не освещать случаи нарушения госграницы беспилотниками. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Должен вам открыто заявить: мы договорились по каналам с украинцами, что мы не будем в СМИ подсвечивать факты залета беспилотников, и российских, и украинских, на нашу территорию», — привело слова президента агентство БелТА.

Политик объяснил такое решение особенностями управления беспилотниками, новизной этого вида оружия для РФ и Украины, а также работой сил радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее Лукашенко заявил о готовности улучшить отношения с Польшей. По его словам, связь между обоими государствами ослабла из-за действий польской стороны. Она закрыла пограничные переходы и заморозила сотрудничество по вопросам миграции.