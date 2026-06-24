«Мы что, сумасшедшие?» Трамп раскритиковал участие сменивших пол мужчин в женских соревнованиях

Президент США Дональд Трамп в своем выступлении перед сторонниками в Пенсильвании заявил, что сменившие пол* мужчины не должны выступать в женских соревнованиях. Он наглядно показал, с какой несправедливостью приходится сталкиваться женщинам-спортсменкам, когда они вынуждены соперничать с «совершившими переход»* мужчинами.

Американский лидер изобразил ситуацию, когда атлетка не смогла взять вес и бросила штангу.

«Пришел мужчина, который совершил переход*. Это такой термин. Он был внизу списка мужчин тяжелоатлетов, но теперь он женщина-тяжелоатлет. Он посмотрел на вес, думаю, там было 210 фунтов (около 95 килограммов — прим. ред.). Это много для женщины, но не для мужчины, который может это одной рукой сделать», — отметил Трамп.

Потом он «поднял штангу» от лица тяжелоатлета-мужчины, сделал это несколько раз и подчеркнул таким образом возможности спортсмена.

«И он выиграл медаль, все сказали, как чудесно. Мы что, сумасшедшие? Мужчины не должны участвовать в женском спорте», — резюмировал Трамп.

Самым серьезным гендерным скандалом стало участие в Олимпиаде 2024 года в Париже «боксерш» Иман Хелиф и Линь Юйтин. Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев назвал это извращением.

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