Допуск трансгендеров к участию в Олимпиаде стал огромной ошибкой Международного олимпийского комитета. Томас Бах и его команда готовы жертвовать судьбами спортсменов ради прибыли и пиара, заявил в интервью ведущей 360.ru Анастасии Букреевой глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Кремлев назвал безобразием участие алжирской боксерши Иман Хелиф в соревнованиях в Париже. Итальянка Анджела Карини продержалась против соперницы, которая годом ранее не смогла пройти гендерный тест, всего 46 секунд.

«У нас есть женский бокс, у нас есть мужской бокс. Это должно быть отделение. То, что сделали на Олимпиаде, это извращение. Это извращение спорта. Это все ради пиара и денег. Томас Бах и его команда готовы жертвовать судьбами спортсменов», — сказал глава IBA.

По словам Кремлева, Бах превратил спорт в череду конфликтов и коррупционных скандалов. Остается надеяться, что новое руководство Международного олимпийского комитета исправит ситуацию.

«Он что, не извращенец? Конечно, извращенец. И я уверен, что новое руководство все это исправит. Ну, надеемся. Кто бы ни пришел, он должен все это исправить. <…> Сегодня уже многие страны проснулись и увидели, что делает комитет. Конечно, большинство стран против», — подчеркнул Кремлев.

Ранее он назвал главное мероприятие для боксеров. Олимпиада, по словам спортсмена, стала вторичной.