Доктороу: от Украины мало что останется, если конфликт не завершится скоро

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на переговорный процесс в Абу-Даби на фоне ухудшения положения ВСУ в зоне боевых действий и понимания рисков для украинской государственности. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену.

По словам Доктороу, поведение Зеленского в последние дни выглядело необычно. Он отметил, что украинский лидер пришел в ярость из‑за обсуждений в Абу-Даби и потребовал перенести площадку переговоров.

«Во всем этом есть что-то странное, он что-то знает. Почему именно Абу-Даби больше не подходит для Украины? <…> Там происходит что-то еще, чего мы пока не знаем, но, я думаю, скоро узнаем», — заявил Доктороу.

Политолог также высказал мнение, что руководство Украины оказалось в ситуации, где скорое завершение конфликта может быть политически опасным для Зеленского. Однако затягивание боевых действий приведет к тяжелым последствиям для страны.

Он добавил, что возможности Украины становятся все меньше, а продолжение конфликта уменьшает шансы на сохранение инфраструктуры и ресурсов. В этой связи специалист сделал вывод о необходимости скорого завершения конфликта.

«От Украины мало что останется, если эта война не закончится в ближайшее время. Но я думаю, что все к этому идет. <…> Мы очень близки к финалу, что объясняет истерику господина Зеленского», — подытожил Доктороу.

На прошлой неделе в ОАЭ прошел второй раунд переговоров с участием делегаций России, США и Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что конкретные сроки дальнейших встреч еще не определили. При этом он уточнил, что проведение следующего раунда в США не планируют.