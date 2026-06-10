МВФ согласился выделить Армении $25 миллионов кредита после выборов

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Армении порядка 25,1 миллиона долларов после победы партии премьер-министра Никола Пашиняна на парламентских выборах. Об этом сообщил сайт организации.

Исполнительный совет МВФ пересмотрел резервную программу Stand-By Arrangement для республики, что позволило открыть доступ к сумме, эквивалентной 18,4 миллиона СПЗ (специальных прав заимствования).

Объем средств по соглашению о резервном кредите составит около 50,2 миллиона долларов. В МВФ подчеркнули, что армянские власти считают программу превентивной и не собираются использовать деньги без крайней необходимости.

После подсчета всех бюллетеней партия Пашиняна «Гражданский договор» набрала на выборах меньше 50% голосов. Премьер заявил, что политическая сила получит парламентское большинство и назначит министров.