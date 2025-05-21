МВФ призвал США снизить бюджетный дефицит

США необходимо решить проблему растущего внешнего долга и сократить бюджетный дефицит. Об этом газете Financial Times заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат.

По ее словам, бюджетный дефицит Штатов слишком велик, поэтому его необходимо сократить.

«США необходима новая фискальная политика, отвечающая задаче снижения долга по отношению к ВВП с течением времени. Сейчас этот показатель постоянно растет», — сказала Гопинат.

Представитель МВФ добавила, что американская экономика подвержена высокой неопределённости в торговой политике, несмотря на решение президента Дональда Трампа о снижении пошлин на китайские товары.

Ранее инвестор Евгений Ходченков назвал высокой вероятность наступления нового шатдауна в США в 2025 году. Он оценил ее примерно в 50%.