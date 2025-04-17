Инвестор Ходченков назвал высокой вероятность шатдауна в США в 2025 году

Инвестор Евгений Ходченков, основатель «Лиги Инвесторов», в разговоре с «Газетой.Ru» оценил вероятность шатдауна — ситуации, когда госорганы частично приостанавливают работу из-за отсутствия бюджета, — в США как довольно высокую.

По мнению специалиста, раскол конгресса после выборов 2024 года и усиление борьбы за бюджет увеличивают риски шатдауна. К тому же госдолг США превысил 35 триллионов долларов, и даже небольшая задержка выплат может вызвать проблемы.

«В 2023 году шатдаун был на грани, но его в последний момент предотвратили. В 2025 году такого везения может не быть», — отметил Ходченков.

Он считает, что вероятность шатдауна составит 40–50%, если новая администрация не сможет быстро наладить диалог с конгрессом. Финансовые рынки могут отреагировать на это паникой, что заставит инвесторов искать «тихие гавани» — золото и швейцарский франк. Это ослабит доллар и повлияет на цены на нефть, а значит, и на Россию, добавил инвестор.