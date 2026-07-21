МВФ одобрил выделение Украине транша в 690 миллионов долларов

Международный валютный фонд одобрил выделение Украине нового транша финансовой помощи. Об этом сообщила пресс-служба МВФ на официальном сайте .

Исполнительный совет фонда завершил первый обзор выполнения Киевом условий 48-месячной программы расширенного финансирования. Это решение позволяет немедленно перечислить очередной транш в размере 503 миллионов специальных прав заимствования, что составляет около 690 миллионов долларов (около 54 миллиардов рублей).

Средства поступят в рамках действующей кредитной программы.

В феврале текущего года руководство Международного валютного фонда утвердило четырехлетнюю кредитную программу для Украины на 8,1 миллиарда долларов (более 624 миллиардов рублей).