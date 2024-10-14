МВД Узбекистана пригрозил штрафами родителям квадроберов

В Узбекистане правоохранители провели беседы с родителями двумя квадроберов и предупредили, что их могут оштрафовать за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов.

Он объяснил, что занятия квадробикой будут квалифицировать как нарушение правил нахождения в общественных местах. Сумма штрафа составит до одного миллиона 875 сумов (примерно 150 долларов).

По словам Гиясова, наряженные в маски и подражающие животным квадроберы пугают своих сверстников и прохожих. Такие случаи будут расцениваться в соответствии с кодексом об административной ответственности, добавил он.

Ранее в пресс-службе МВД Узбекистана рассказали, что ребенку-квадроберу отдельным решением могут назначить конфиденциальную помощь психолога. В качестве примера в ведомстве напомнили о случае, когда подражающий собаке подросток набросился на других детей.